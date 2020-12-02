Телеведущий Александр Колтовой развелся с женой накануне гибели

Телеведущий Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова погибли почти месяц назад, седьмого ноября. Легкомоторный самолет, на котором пара летела на базу отдыха, потерпел крушение. Шансов выжить не было…

Александр Колтовой предпочитал не афишировать личную жизнь. Все считали его примерным семьянином, который вместе с женой воспитывает дочку. Но как выяснилось, на момент гибели телеведущий не состоял в официальном браке, как и его спутница Наталья Климова. На сайте одного из судов найдена информация о том, что в августе этого года Колтовой и его супруга оформили развод.

Как сообщается, причиной ухода Александра Колтового из семьи была вовсе не Наталья Климова. До нее у телеведущего был роман с женщиной из США. Как видно, Колтовой любил не только небо, самолеты, но и девушек.

Вопреки заявлениям людей, считающих, что они хорошо знали Колтового и утверждающих, что его и Наталью Климову не связывали чувства, друзья Александра говорят, что как-то он обмолвился о намерении жениться и даже планировал представить им свою избранницу.

О том, что у бывшего мужа серьезные отношения, была в курсе экс-супруга Колтового. Об этом женщине рассказала дочка, которую Александр познакомил со своей избранницей Натальей Климовой, сообщает издание «Московский комсомолец».

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