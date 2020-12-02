«Тонкость его, чуткость невозможно забыть»: Кирилл Гребенщиков почтил память умершего Бориса Плотникова

Второго декабря умер актер Борис Плотников, особенно запомнившийся поклонникам ролью доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

Причиной смерти Бориса Григорьевича стал коронавирус. Народному артисту России был семьдесят один год.

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Многочисленные поклонники таланта Бориса Плотникова, его коллеги и ученики скорбят о его кончине. Скорбный пост уходу мастера посвятил звезда сериала «Тест на беременность» Кирилл Гребенщиков.

Он признался, что смерть Бориса Плотникова стала для него ударом. Гребенщиков отметил, что Борис Григорьевич обладал уникальным актерским дарованием, был невероятно тонким и чутким человеком. Кирилл Гребенщиков рассказал, что с детства был влюблен в гениальную игру Плотникова, обожал его роль в фильме «Восхождение» и считал для себя честью совместную работу с мастером кино и театра.

«Три года назад записывали вместе на радио пьесу Вампилова. Свет его, тонкость его, чуткость невозможно забыть», — признался Кирилл Гребенщиков.

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