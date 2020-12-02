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Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова

Артистка скончалась на 87-м году жизни.

Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова
Нина Иванова в фильме «Весна на Заречной улице». Фото: Global Look Press

Союз кинематографистов России сообщил о смерти актрисы и режиссера Нины Георгиевны Ивановой. Артистка скончалась 1 декабря на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Больше всего она известна главной ролью в фильме «Весна на Заречной улице». Картина принесла актрисе и ее партнеру Николаю Рыбникову огромную популярность в Советском Союзе. Позже она снялась в таких лентах, как «Любовью надо дорожить», «Легкая жизнь» и «Серая болезнь», а затем сама решила стать режиссером, работала на Киностудия имени Горького.

Уже будучи на пенсии, из-за тяжелой финансовой ситуации женщина вернулась в кино и в 90-х годах сняла несколько серий журнала «Ералаш». Также был период, когда она трудилась в московской больнице.

Прощание с актрисой пройдет 4 декабря в зале морга 59-й Московской больницы.

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