Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова

Союз кинематографистов России сообщил о смерти актрисы и режиссера Нины Георгиевны Ивановой. Артистка скончалась 1 декабря на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Больше всего она известна главной ролью в фильме «Весна на Заречной улице». Картина принесла актрисе и ее партнеру Николаю Рыбникову огромную популярность в Советском Союзе. Позже она снялась в таких лентах, как «Любовью надо дорожить», «Легкая жизнь» и «Серая болезнь», а затем сама решила стать режиссером, работала на Киностудия имени Горького.

Уже будучи на пенсии, из-за тяжелой финансовой ситуации женщина вернулась в кино и в 90-х годах сняла несколько серий журнала «Ералаш». Также был период, когда она трудилась в московской больнице.

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Прощание с актрисой пройдет 4 декабря в зале морга 59-й Московской больницы.

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