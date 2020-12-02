«Я не могу этого сделать»: перенесшая коронавирус Надежда Бабкина не станет донором плазмы

Популярная певица и телеведущая Надежда Бабкина в числе первых в нашей стране переболела коронавирусом. Течение болезни было очень тяжелым, народная артистка несколько недель находилась под наблюдением врачей, лежала в реанимационном отделении одной из столичных клиник.
Людям, перенесшим коронавирус, медики предлагают стать донорами плазмы. Она нужна больным, так как содержит антитела к вирусу и помогает быстрее с ним справиться.
Надежда Бабкина, к своему сожалению, не вошла в число тех, кто отдает свою кровь другим.
«Я не могу этого сделать. У меня плохие вены», — объяснила певица в беседе с News.ru.
Бабкина также дала совет всем, кто, как и она, переболел коронавирусом. По опыту звезды, обязательно нужно посвятить время восстановлению организма. Нужна дыхательная гимнастика, физиотерапия, массажи для легких. Разумеется, все должно проходить под наблюдением врачей, специализирующихся на лечении от коронавируса.