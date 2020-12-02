«Ослик отправился в путешествие»: Регина Тодоренко оставила сына на попечение мужа ради поездки

Звезда рассказала, чем занимается в разлуке с двухлетним Майклом.

Регина Тодоренко отправилась в служебную командировку, доверив заботы о сыне Майкле, который недавно сломал руку, мужу Владу Топалову и няне.

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Молодая мама призналась, что она и ее наследник жутко скучают друг по другу во время таких разлук. Регина Тодоренко изобрела лайфхак, он позволяет и ей не грустить в поездках о малыше, и Майклу не так сильно переживать по поводу периодически исчезающей из дома мамы.

В Instagram телеведущая показала очаровательного Ослика – мягкую игрушку, вместе с которой она снимает для сына короткие мультики во время командировок.

«Если бы вы видели горящие глаза Майкла, когда он впервые встретился с Осликом. Он был счастлив познакомиться с ним вживую, а теперь Ослик вновь отправился в путешествие», — поделилась Регина Тодоренко.

Сейчас маленький Майкл в предвкушении новых волшебных историй, которые для него готовится снять мама во время очередной поездки.

Регина пообещала, что покажет мультики и своим подписчикам. Те с большим воодушевлением отнеслись к этой идее и восхитились тем, как творчески Регина подходит к процессу воспитания малыша.

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