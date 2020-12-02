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«Фото – универсальное»: Николаев поделился снимком с Хазановым, Шифриным и Винокуром

Музыкант поздравил Геннадия Хазанова с юбилеем.

«Фото – универсальное»: Николаев поделился снимком с Хазановым, Шифриным и Винокуром
Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Геннадий Хазанов отметил свой день рождения: 1 декабря юмористу исполнилось 75 лет. Поздравил юбиляра с праздником и композитор Игорь Николаев. В Instagram он опубликовал трогательный текст и уникальное фото. На нем позировали сразу четыре знаменитости: Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов и сам Николаев.

«Фото — универсальное, его можно с равным успехом использовать по случаю юбилеев как Ефима Шифрина, так и Владимира Винокура, дай Бог им крепкого здоровья и оптимизма, несмотря на глобальную пандемическую безработицу», — написал Николаев.

Фанаты и подписчики Николаева присоединись к поздравлениям.

«Долгих лет жизни! Здоровья на долгие годы! Поздравляем!» — писали пользователи Сети.

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