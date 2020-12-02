«Вам идет»: Дарья Мороз и Любовь Аксенова притворились беременными ради съемок

Актрисы изобразили на фото счастливых будущих мамочек. Накладные животики им подобрали костюмеры. Все согласно сценарию сериала.

Дарья Мороз поделилась в Instagram невероятно позитивным и транслирующим любовь и счастье снимком. На фото запечатлены сразу три прекрасные актрисы в интересном положении.

Кроме Дарьи Мороз, в кадре Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова. Все трое, судя по вполне объемным животикам, находятся на финальной стадии «беременности».

«Девочки такие девочки», — подписала фото, заряженное на любовь, Дарья Мороз.

Поклонники с восторгом отреагировали на увиденное.

«Вам идет», «Вляпались подружки», «Знаково», «Вы классные», «Красотки», — высказываются подписчики под снимком.

Правда, ничего личного. Беременность у актрис не настоящая. Этим фото Дарья Мороз анонсировала начало съемок второго сезона сериала «Триада».

Стоит отметить, что из троих актрис, демонстрирующих животики, беременность не в кино, а в реальной жизни испытала только одна.

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У Дарьи Мороз есть дочка Анна от брака с режиссером Константином Богомоловым. Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова пока не познали радостей материнства.

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