«Если я осталась одна, то можно все»: Марина Зудина пожаловалась на нападки после смерти Олега Табакова

Актриса призналась, что ей до сих пор не могут простить неравный брак с мэтром отечественного театра и кино.

Народного артиста, режиссера Олега Павловича Табакова уже два с половиной года нет в живых. Его вдова Марина Зудина до сих пор не может смириться с утратой. Актриса признается: она все бы отдала ради того, чтобы любимый муж был рядом.

Марина Зудина признается, что ей всю жизнь приходилось терпеть нападки со стороны коллег по театру и незнакомых людей. Все считали актрису разлучницей, обвиняли в том, что она разрушила первую семью Олега Табакова.

После смерти Олега Павловича травля, по словам актрисы, только усилилась. Сыну Табакова и Зудиной Павлу пришлось уйти из МХТ имени Чехова, самой же Марине практически не дают работать, у нее мало ролей, она редко выходит на сцену. И если раньше Зудина находилась под защитой авторитетного супруга, то теперь за нее совершенно некому постоять.

«Просто все решили, что если я осталась одна, то можно все», — считает Марина Зудина.

Актриса была максимально откровенна с Лерой Кудрявцевой, она многим поделилась с телеведущей.

Исповедь Марины Зудиной покажет телеканал НТВ в программе «Секрет на миллион», которая выйдет в эфир в ближайшую субботу, 5 декабря, в 20:20 по московскому времени.

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