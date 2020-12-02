«Три года – это серьезный возраст»: Бондаренко позировал со старшей дочерью

Актер воспитывает двух девочек с необычными именами — Алексию и Микаэлу.

Станислав Бондаренко воспитывает двух дочек, которых ему подарила вторая жена — бизнесвумен Аурика Алехина. Пара дала девочкам необычные имена — Алексия и Микаэла. Младшей Микаэле скоро будет два года, а старшей Алексии исполнилось три. С ней Стас поделился снимками в своем Instagram.

«Каждой женщине нужна поддержка. Особенно, когда ты уже большая. Три года – это серьезный возраст. Им важно в любой момент иметь человека, за которого можно спрятаться», — написал Бондаренко.

Фанаты актера остались под впечатлением.

«Очень милая и красивая принцесса! Суперские! Ангелочек!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у 35-летнего Бондаренко есть сын Марк от предыдущего брака с Юлией Чиплиевой. Их союз распался пять лет назад.

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