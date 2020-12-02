Старший внук Пугачевой предстал на памятном кадре с маленькой сестрой Клавой

Старший сын Кристины Орбакайте — Никита Пресняков несколько лет назад обзавелся собственной семьей. Он женился на модели Алене Красновой. Правда, бабушкой звездную маму пара сделать пока не торопится. На одной из фан-страниц в Instagram появился снимок, на котором Никита позировал с новорожденной младшей сестрой Клавдией на руках. Напомним, что единственной дочке Орбакайте, которую она родила от бизнесмена Михаила Земцова, в этом году исполнилось восемь лет.

«С малышкой Клавдией», — гласит подпись к фото.

Напомним, что у Кристины Орбакайте также есть еще один сын — Дени Байсаров. Не так давно он защитил диплом магистра в одном из лучших университетов мира в Лондоне и вернулся в дом мамы в США.

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