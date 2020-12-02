«Живет с бабушкой и дедушкой»: пиар-директор Юлии Началовой рассказала о жизни ее дочери

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте 2019 года, Анна Исаева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о жизни единственной дочери исполнительницы Веры Алдониной.

Как известно, девушке на днях исполнилось 14 лет. Родные и близкие поздравляли ее с праздником.

«Она в школе учится, как и раньше. Я поздравила ее с днем рождения. Пока никаких глобальных событий в ее жизни не происходит. Она по-прежнему живет с бабушкой и дедушкой. Общается с отцом. В ближайшее время она получит паспорт. Ей исполнилось 14 лет. Взрослая она уже. На день рождения к ней приехали самые близкие люди и тепло поздравили ее. Все собрались спонтанно. Также она отпразднует чуть позже день рождения с друзьями из школы, со сверстниками». Анна Исаева

Ранее теплые слова в адрес Веры в соцсетях сказал отец девушки футболист Евгений Алдонин и ее бабушка Таисия Началова. Они пожелали Вере счастья. Они же будут всегда рядом, если ей понадобится помощь.

Смотрите также: