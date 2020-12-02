«Любящая тебя твоя я»: Анастасия Волочкова нежно поздравила маму с 70-летием

У балерины всегда были крайне непростые отношения со своей родительницей.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram тепло поздравила свою мать с семидесятилетием. Она поделилась совместным снимком с родительницей, который был сделан много лет назад.

«Сегодня день рождения и юбилей — семьдесят лет — отмечает моя мамочка Тамара. Так быстро летит время! Но моя мама всегда отличалась молодостью и красотой! Мамочка, желаю тебе всегда быть красивой, здоровой, молодой и сохранять самые светлые качества души. Любящая тебя твоя я». Анастасия Волочкова

Отметим, что у танцовщицы на протяжении долгих лет был конфликт с мамой Тамарой Антоновой, которая в молодости трудилась гидом по Санкт-Петербургу. Как отмечала балерина, мама мешала ее профессиональной карьере.

В то же время балерина говорила, что именно мать в первый раз, когда ей было всего пять лет, сводила ее на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр. С тех пор Анастасия Волочкова буквально бредила большой сценой и в итоге добилась признания публики.

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