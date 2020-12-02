Умер народный артист России Борис Плотников

Сообщается, что у мужчины была тяжелая форма коронавируса.

В среду, 2 декабря, стало известно о смерти народного артиста России, актера Бориса Плотникова. Мужчине был 71 год.

Как сообщает интернет-канал Mash, артист был болен коронавирусом и находился в тяжелом состоянии. Несколько дней он был подключен к аппарату ИВЛ. Смерть актера журналистам подтвердили в ГИТИСе, где он заведовал творческой мастерской.

У Плотникова было множество ролей в театре и кино. Он играл царей и императоров, великих русских писателей, врачей и священников. Одна из его знаковых ролей — доктор Борменталь в телефильме «Собачье сердце». Его голосом говорит чудище Ээх из мультфильма «Ух ты, говорящая рыба!»

Редакция Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким актера.

Смотрите также: