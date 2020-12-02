«Перелетная птица»: Орбакайте в модной защитной маске запечатлелась в аэропорту

Кристина Орбакайте с семьей живет в США, но и в Москве бывает довольно часто. На этот раз старшая дочка Аллы Пугачевой запечатлелась в аэропорту, а видеороликом поделилась в своем микроблоге. На нем 49-летняя артистка позировала без макияжа и в черной защитной маске в крупный белый горох. Модные эксперты утверждают, что подобный принт – один из главных трендов в этом году. В частности, об этом говорили в программе «Модный приговор» на Первом канале.

«Перелетная птица», — подписала видео Орбакайте.

Напомним, что артистка — мать троих детей. Старший сын Никита от Владимира Преснякова живет в Москве и уже давно обзавелся своей семьей. Средний — Дени Байсаров только недавно защитил диплом магистра в одном из лучших университетов мира. А дочь Клавдия от бизнесмена Михаила Земцова, которой в этом году исполнилось восемь лет, решила пойти по стопам знаменитой мамы и бабушки и уже записала свою песню.

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