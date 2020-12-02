«Выступил на стороне эволюционных процессов»: Шнуров в едкой манере извинился перед Бастой

Певец Сергей Шнуров в Instagram в едкой манере принес извинения рэперу Басте, в адрес которого он ранее сочинил обидное стихотворение после концерта музыканта в Ледовом дворце. На выступлении рэпера, как известно, собралось порядка десяти тысяч зрителей, что недопустимо, как думают некоторые, в условиях пандемии. Позже культурное учреждение было закрыто.
«Хочу принести глубочайшие извинения реперу Басте. По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор».
Как отметил Шнуров, только недалекие люди пойдут в пандемию на массовое мероприятие. По его мнению, заперев их в одном месте, рэпер «сыграл на стороне очистительных природных процессов». Он добавил, что «прихожане церкви Басты, затянув «Когда меня не станет», добровольно инфицируют себя».
Ранее Сергей Шнуров «посвятил» стих Басте, где нелестно отозвался о концерте, который тот устроил в пандемию. В ответ рэпер также написал стихотворение, в котором, в частности, высмеял Шнура.