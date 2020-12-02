«Выступил на стороне эволюционных процессов»: Шнуров в едкой манере извинился перед Бастой

Певец Сергей Шнуров в Instagram в едкой манере принес извинения рэперу Басте, в адрес которого он ранее сочинил обидное стихотворение после концерта музыканта в Ледовом дворце. На выступлении рэпера, как известно, собралось порядка десяти тысяч зрителей, что недопустимо, как думают некоторые, в условиях пандемии. Позже культурное учреждение было закрыто.

«Хочу принести глубочайшие извинения реперу Басте. По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор». Сергей Шнуров

Как отметил Шнуров, только недалекие люди пойдут в пандемию на массовое мероприятие. По его мнению, заперев их в одном месте, рэпер «сыграл на стороне очистительных природных процессов». Он добавил, что «прихожане церкви Басты, затянув «Когда меня не станет», добровольно инфицируют себя».

больше по теме «Комсомолец-стукачок»: Баста обратился к Сергею Шнурову после скандала с концертом Музыканты обменялись едкими публичными посвящениями друг другу.

Ранее Сергей Шнуров «посвятил» стих Басте, где нелестно отозвался о концерте, который тот устроил в пандемию. В ответ рэпер также написал стихотворение, в котором, в частности, высмеял Шнура.

Смотрите также: