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«План был прикончить старикашку поскорее»: Семина раскрыла замыслы Цымбалюк-Романовской

Как отметила актриса, пианистка - самая настоящая охотница за наживой.

«План был прикончить старикашку поскорее»: Семина раскрыла замыслы Цымбалюк-Романовской
Тамара Семина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Тамара Семина заявила, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не пришла на похороны своего бывшего мужа народного артиста СССР Армена Джигарханяна, потому что ее бы просто забросали камнями.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Globallookpress.com

По ее признанию, когда она первый раз увидела пианистку на одном из шоу, то попросила «больше себя к ней не вызывать». Интересно, что ведущий Дмитрий Борисов заявил, что Цымбалюк-Романовская плачет и не мешало бы проявить к девушке снисхождение.

«Она плачет от того, что ее план не удался. А план был прикончить старикашку поскорее, но все сорвалось. Она говорит про пылкую любовь. Все охотницы такие: они терпеливые, выслеживают, обхаживают. А мужику много ли надо? Придурки клюют! Армен получил от нее сполна! Все переписала на себя».

Тамара Семина

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти он повторно расписался со второй супругой Татьяной Власовой. Именно она ухаживала за ним в последние годы жизни мэтра, сообщает «Собеседник».

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