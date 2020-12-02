«План был прикончить старикашку поскорее»: Семина раскрыла замыслы Цымбалюк-Романовской

Актриса Тамара Семина заявила, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не пришла на похороны своего бывшего мужа народного артиста СССР Армена Джигарханяна, потому что ее бы просто забросали камнями.

По ее признанию, когда она первый раз увидела пианистку на одном из шоу, то попросила «больше себя к ней не вызывать». Интересно, что ведущий Дмитрий Борисов заявил, что Цымбалюк-Романовская плачет и не мешало бы проявить к девушке снисхождение.

«Она плачет от того, что ее план не удался. А план был прикончить старикашку поскорее, но все сорвалось. Она говорит про пылкую любовь. Все охотницы такие: они терпеливые, выслеживают, обхаживают. А мужику много ли надо? Придурки клюют! Армен получил от нее сполна! Все переписала на себя». Тамара Семина

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти он повторно расписался со второй супругой Татьяной Власовой. Именно она ухаживала за ним в последние годы жизни мэтра, сообщает «Собеседник».

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