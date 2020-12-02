«Настоящая секта!»: Абрикосов вспомнил, как Боня заманила его в центр тренингов «личностного роста»

Бывший участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram вспомнил, как еще одна экс-участница скандальной телестройки, модель Виктория Боня, заманила однажды его в центр тренингов «личностного роста», откуда он впоследствии буквально сбежал.

«На втором занятии я понял, что это самая настоящая секта! Преподаватели — лидеры секты, а участники — адепты. Многие из тех, кто пошел дальше «тренироваться», стали такими же «дипломированными учителями», теперь другим преподают дутую «психологию» за деньги». Май Абрикосов

В своем посте Абрикосов также нелестно отозвался о других сегодняшних ведущих шоу. По его мнению, Ксения Бородина — вечно уставшая, сонная, помятая женщина. Ольга Бузова — недоведущая. Как он считает, подписчиков у певицы благодаря шоу больше не становится. Досталось от Абрикосова даже певице Ольге Орловой. Ей он посоветовал вернуться на сцену, а не вести проект. О Владе Кадони Абрикосов сказал, что тот толкает умные речи, но значения многих слов просто не знает.

Май Абрикосов уже много лет живет в деревне. Все попытки организаторов заманить его повторно на проект успехом пока не увенчались.

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