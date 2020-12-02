Кудрявцева по совету Хромченко приобрела трендовую рубаху-жакет с эффектом стройности

Ранее о моде на двухчастные модели рассказывали на «Модном приговоре».

Лера Кудрявцева отметилась на съемках шоу «Звезды сошлись» (НТВ) в актуальном двухчастном образе, примерив рубашку-жакет. Такие наряды сейчас в тренде, о чем рассказали ранее на передаче «Модный приговор».

Помимо того, что в таких одеяниях женщины выглядят современно и свежо, они обладают еще одним приятным качеством — визуально стройнят. По словам Эвелины Хромченко, часть жакета в этих моделях по сути не играет какой-то функциональной роли, служа лишь украшением. Она советовала женщинам обратить внимание на новый тренд.

Заметим, что рубашечная сторона наряда Леры Кудрявцевой имеет к тому же вертикальную черную полоску. Александр Васильев не раз подчеркивал, что такие линии вытягивают силуэт. А вот поперечные, напротив, разрезают его и полнят.

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