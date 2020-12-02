«Мы очень сильно тебя любим»: Галина Юдашкина поздравила маму

Жена известного модельера Валентина Юдашкина отмечает свой день рождения. Марине исполнилось 62 года. Теплые поздравления в этот день опубликовала в своем Instagram ее единственная дочь Галина.

«Моя любимая, моя молодая, моя самая красивая, лучшая мама и бабушка на свете с Днем Рождения тебя! Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем нашей встречи!» — написала Юдашкина.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Поздравляем! С днем рождения! Счастья и здоровтя!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Марина Юдашкина начинала свою карьеру как парикмахер. В 1988 году она вышла замуж за Валентина. Сейчас женщина руководит его Домом моды.

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