СМИ: Илья Авербух урезал экранное время Алины Загитовой на «Ледниковом периоде»

Хореограф и идейный вдохновитель рейтингового шоу на Первом канале «Ледниковый период» Илья Авербух постепенно сокращает экранное время олимпийской чемпионки Алины Загитовой на проекте. Дело в том, что Алина продолжает достаточно часто запинаться во время разговоров со звездами и порой теряет мысль. Второй ведущий Алексей Ягудин старается помочь девушке, но получается не всегда.

Впрочем, этот факт вовсе не означает, что на Алине Загитовой на проекте поставили крест. Сейчас Авербух ищет для талантливой девушки новый формат участия в шоу.

Так, стало известно, что в конце «Ледникового периода» Алина Загитова должна появиться на сцене перед аудиторией с показательным номером. Причем ставит его именно Авербух. Сам хореограф признается, что они сейчас работают в этом направлении и готовят для всех фанатов шоу большой сюрприз. Известно, что это будет совершенно новая программа с новыми образами, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Алексей Ягудин отмечал, что Алина Загитова добавляет с каждой программой на «Ледниковом периоде». По его словам, у нее стало гораздо меньше ошибок в речи, чем было в начале проекта.

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