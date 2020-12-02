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СМИ: Илья Авербух урезал экранное время Алины Загитовой на «Ледниковом периоде»

Хореограф пробует найти новый формат для участия в шоу олимпийской чемпионки.

СМИ: Илья Авербух урезал экранное время Алины Загитовой на «Ледниковом периоде»
Илья Авербух. Фото: Globallookpress.com

Хореограф и идейный вдохновитель рейтингового шоу на Первом канале «Ледниковый период» Илья Авербух постепенно сокращает экранное время олимпийской чемпионки Алины Загитовой на проекте. Дело в том, что Алина продолжает достаточно часто запинаться во время разговоров со звездами и порой теряет мысль. Второй ведущий Алексей Ягудин старается помочь девушке, но получается не всегда.

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: Globallookpress.com

Впрочем, этот факт вовсе не означает, что на Алине Загитовой на проекте поставили крест. Сейчас Авербух ищет для талантливой девушки новый формат участия в шоу.

Так, стало известно, что в конце «Ледникового периода» Алина Загитова должна появиться на сцене перед аудиторией с показательным номером. Причем ставит его именно Авербух. Сам хореограф признается, что они сейчас работают в этом направлении и готовят для всех фанатов шоу большой сюрприз. Известно, что это будет совершенно новая программа с новыми образами, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Алексей Ягудин отмечал, что Алина Загитова добавляет с каждой программой на «Ледниковом периоде». По его словам, у нее стало гораздо меньше ошибок в речи, чем было в начале проекта.

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