Стройная леди в белом мини: жена Юдашкина показала, какой была на заре брака с кутюрье

Марина Юдашкина 2 декабря празднует свой день рождения, жене известного российского кутюрье исполнилось 62 года.

«Как я люблю просыпаться в свой день рождения по утрам, сладко потягиваясь в кровати, затем спускаюсь в столовую, а там Валечка, улыбаясь, говорит: «С днем рождения, Машенька!»» — написала в личном блоге Марина.

В честь праздника она смонтировала и обнародовала в личном блоге видеоролик из семейного фотоальбома, на котором предстает с малых лет до сегодняшнего момента. Среди снимков также можно увидеть кадр, на котором известная чета запечатлена в молодости, еще на заре их отношений.

В комментариях Instagram Юдашкиной с теплыми словами к ней обратились многочисленные отечественные звезды.

«С днем рождения дорогая Мариночка! Будь счастлива», — написала певица Жасмин. «Поздравляю! Здоровья и радости побольше!» — отметилась Екатерина Рождественская, фотограф и наследница знаменитого поэта. «Самые искренние и лучшие пожелания», — прокомментировал музыкант Марк Тишман.

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