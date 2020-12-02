«Вот так и работаем»: Костомаров показал закулисье «Ледникового периода»

В новом сезоне «Ледникового периода» партнершей олимпийского чемпиона Романа Костомарова стала телеведущая Регина Тодоренко. В одном из последних выпусков шоу они представили номер под песню Пелагеи «Тропы» и буквально довели до слез Татьяну Навку, которая выступает членом жюри, а на протяжении многих лет была партнершей Романа в профессиональном спорте. Именно с ней в паре Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году.

В своем Instagram спортсмен решил поделиться видеороликом закулисья «Ледникового периода». На кадрах Тодоренко зажигательно станцевала в одном из коридоров «Лужников».

«Вот так и работаем! Но как без юмора, когда твоя партнерша Регина Тодоренко», — написал Костомаров.

Фанаты оценили чувство юмора участников проекта.

«Класс! Оставайтесь такими же веселыми! Самые лучшие!» — писали пользователи Сети.

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