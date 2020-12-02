«Писать человеческие статьи»: Ягудин объяснил, почему Загитова пошла учиться на журналиста

По словам олимпийского чемпиона, в адрес его коллеги было очень много негатива.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff объяснил, почему его коллега Алина Загитова, с которой они вместе ведут шоу «Ледниковый период» на Первом канале, пошла учиться на журналиста.

«Было очень много негатива. И я понимал, что после первого эфира он будет. Еще на пробах в «Останкино» я ей говорил: «Алина, там вот эта новость какая-то про тебя», а она: «Да, я знаю, я и пошла специально на журналистику учиться, чтобы потом писать человеческие статьи».

Алексей Ягудин

Как отметил Ягудин, Загитова до сих пор его называет строго по имени и отчеству — Алексей Константинович. Из звездных участников «Ледникового периода» она никого раньше не знала, кроме певицы Ольги Бузовой. По словам фигуриста, с каждым эфиром Загитова добавляет и все лучше ведет программы.

Напомним, что Загитова подверглась критике после первых выходов шоу «Ледниковый период». Ей ставили в укор то, что она часто запинается и не может донести свою мысль до собеседника.

Смотрите также: