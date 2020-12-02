«Оба не понимали, почему папа не мог нас познакомить»: Корчевников впервые рассказал о сестре

Наталья на двенадцать лет старше телеведущего и работает учителем начальных классов.

Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников во время разговора с актером Олегом Комаровым впервые рассказал о своей сестре. В студии разговор зашел о том, что у актера из комедии «Холоп» две дочери от разных браков, но они так и не познакомились.

«Они жили в разных местах. Как-то не сложились отношения. Никто на самом деле не испытывает неприязни друг к другу», — заметил Комаров.

«Знаете, я со своей сестрой Наташей, так получилось, что познакомился, когда папа умер. Буквально у папиного смертного одра. И это так странно было. Мы оба не понимали, почему папа не мог нас раньше познакомить. Мы оба взрослые люди уже были. Я это к тому, что все в руках родителей». Борис Корчевников

«Наверное, это в руках родителей. И я не исключаю, что они познакомятся», — сказал Комаров.

Напомним, что сестра по отцу Бориса Корчевникова на 12 лет старше звездного телеведущего. Наталья работает учителем начальных классов. Отец звезды умер в 2015 году на 70-м году жизни.

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