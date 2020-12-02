«Прекрасный образ»: дочь Шнурова отметилась на прогулке в меховом пальто и длинных кедах

Серафима Шнурова-Астанина, 26-летняя дочь лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, отметилась на прогулке в стильном образе. Девушка примерила меховое пальто, трикотажное платье свободного кроя и высокие кеды, отдав предпочтение деликатному цвету топленого молока.

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«Прекрасный образ для прогулок, очень стильный и очень модный. Выбранные вещи и комфортные, и актуальные одновременно. Меховое пальто и трикотажное платье — это тренды сезона. Высокие кеды — замечательная обувь для прогулок. В таком виде можно часами оставаться на улице. На мой взгляд, все продумано очень грамотно и очень интересно», — прокомментировала стиль девушки имиджмейкер-стилист Елена Бестави специально для Teleprogramma.pro.

Отметим, что двойная фамилия у Серафимы появилась после брака с питерским барменом Вячеславом Астаниным. Наследница музыканта сторонится публичности, выбрав профессию графического дизайнера. В свободное от работы время она увлекается рисованием и посещением художественных выставок.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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