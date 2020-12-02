Лопырева в маленьком черном платье и двухцветных мюлях взошла на борт частного самолета

Несмотря на то, что недавно Виктория Лопырева приобрела статус жены чиновника северной республики, модель не желает покидать теплых стран. С прошлого года, а вернее с начала пандемии коронавируса, блондинка курсирует из Арабских Эмиратов в Турцию и обратно, попеременно отдыхая то в одном жарком курорте, то в другом, позируя с местными жителями.

Из-за этого в Сети даже поползли слухи о расставании супругов, на что ведущая поспешила отреагировать совместными кадрами с мужем Игорем Булатовым, который не так давно стал первым заместителем председателя правительства Коми. Кроме того, звезда сообщила, что стала изучать республику, правда пока в теории.

И вот Виктория опять отправилась в путь, запечатлевшись для блога на фоне частного самолета. Лопырева позировала в маленьком черном платье и жакете цвета топленого молока, накинутом на плечи. На ногах у модели оказались двухцветные мюли с острым мысом на шпильке. Куда поспешила жена Булатова на этот раз, она не сообщила.

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