«Режиссура хромает по-прежнему»: Борис Корчевников подшутил над Владимиром Зеленским

Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников подшутил над нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Забавный эпизод случился во время его разговора с актером Олегом Комаровым, который в свое время пересекался с Зеленским.

«Я был режиссером КВН, в котором играл шестнадцатилетний Владимир Зеленский. Я тогда выступал в команде «Запорожье-Кривой Рог-транзит». Вова был тогда молодой. Подающий надежды актер. Он, как потом я узнал, очень меня боялся. Я человек достаточно жесткий, когда надо чего-то добиться. Вот так мы познакомились и много раз встречались. Сейчас, к сожалению, мы уже не можем встретиться просто так, поскольку он президент большой страны. И там не все в порядке. Я думаю, что сейчас ему очень сложно». Олег Комаров

«Но режиссура хромает по-прежнему. Я думаю, что вы бы ему не помешали сейчас», — заявил Корчевников.

«Не возьмут. Я бы подправил», — заметил Комаров.

Олег Комаров — бывший участник КВН. Принимал участие в проектах «ОСП-студии». Был ведущим передачи «Знак качества».

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