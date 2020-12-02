«Безумно стройнят!»: Васильев показал пальто и рубаху, которые быстро преображают фигуру

Александр Васильев сообщил приятную новость для многих женщин — сейчас вошли в тренд наряды, которые создают визуальный эффект более стройной фигуры. Произошло это в эфире «Модного приговора» на Первом канале, и речь идет о двухчастных моделях, сшитых из диаметрально разных по цвету материалов, разделяющих фигуру пополам.

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На подиуме шоу стилисты представили такое пальто, которое оказалось наполовину черным и наполовину молочным.

«Все двухчастные платья, жакеты, пальто, плащи, безумно стройнят и уменьшают объем фигуры. Я не хочу сказать, что наша героиня — полная женщина, отнюдь, но ее безусловно выровняла эта цветовая конструкция одежды», — прокомментировал историк моды.

Также на шоу был представлен и более сложный вариант двухчастной одежды, составленный из рубахи и части жакета. Он тоже отлично откорректировал фигуру героини проекта и привлекал к себе внимание оригинальностью кроя.

«Кусок жакета здесь выполняет по сути роль бижутерии. Смотрится он классно!» — восхитилась Эвелина Хромченко.

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