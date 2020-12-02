«Не зажилось нам»: «барин из «Холопа» Олег Комаров рассказал о своем первом неудачном браке

По словам актера, с первой женой он прожил вместе всего два года.

Актер Олег Комаров, который прославился по роли барина из фильма «Холоп», в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке.

«Моей первой женой была девушка по имени Наталья. У нас родилась дочь, тоже Наталья. Это была первая моя молодая женитьба. Я тогда учился в Политехническом институте. Она училась на параллельном потоке. Я был инженер-конструктор. У нас случилась любовь. За месяц закрутилось все и мы поженились. Свадьба была в столовой: много друзей, конечно, было весело». Олег Комаров

Как отметил актер, вместе они были всего два года.

«Не зажилось нам, так скажем. Сильных скандалов не было, драк. Я с женщинами никогда не дерусь. У нас в конце отношений все было натянуто. Я поехал на Север и хлебнул там романтики. Я там прижился и нормально себя чувствовал. После Севера желания не было жить вместе ни у меня, ни у Натальи. Развод был уже формальностью», — заметил актер.

Отметим, Олег Комаров – бывший участник КВН. Принимал участие в проектах «ОСП-Студии». Был ведущим передачи «Знак качества».

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