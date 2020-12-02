«Вспоминаю тепло прекрасного отдыха»: Волочкова в прозрачном наряде сверкнула прелестями

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram разместила достаточно откровенный кадр. На фотографии она стоит в воде во время отдыха на Мальдивах. При этом она надела такой просвечивающий наряд, который не смог скрыть ее прелести. Звезда на кадре в солнцезащитных очках. На голове у нее капюшон, чтобы сильно не припекало.

«В первый зимний день вспоминаю тепло прекрасного отдыха». Анастасия Волочкова

Отметим, что по традиции звезда предпочла закрыть комментарии под своим постом в соцсетях. Как известно, подписчики оставляют массу негативных отзывов под каждым посланием балерины.

Добавим, что отпуск на Мальдивах танцовщица проводила со своим любимым человеком. Уже полтора года она не показывает его публике. Известно, что мужчину зовут Олег. При этом о нем больше нет никакой информации. В этом году танцовщица собиралась замуж за мужчину, но все планы влюбленным спутала пандемия.

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