Цымбалюк-Романовская объяснила, почему Джигарханян не пришел на похороны своей мамы

По словам пианистки, на подобных траурных мероприятиях народный артист чувствовал себя не в своей тарелке.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему ее бывший муж народный артист СССР Армен Джигарханян не пришел в свое время на похороны собственной матери.

«После похорон дочери он просто перестал ходить на траурные прощания. Ему это было тяжело. Он даже не был на похоронах своей мамы. И говорил, что уже ушедшему человеку не помочь». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, она искренне любила Джигарханяна. Они, по ее признанию, восемь лет прожили в однокомнатной квартире. Таких отвратительных условий для жизни у нее не было никогда. Квартира на Арбате, по мнению третьей жены актера, больше походила на сарай. При этом она добавила, что нет ничего страшного в получении ей после развода квартиры и машины актера. Она работала директором театра и получала хорошую зарплату в триста тысяч рублей, так что заработала на безбедную жизнь, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище около могилы дочери, которая погибла в 23 года, отравившись угарным газом.

Смотрите также: