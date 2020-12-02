«Гибель дочери сидела у него в душе»: друг Армена Джигарханяна высказался об актере

По словам Никиты Симоняна, уход из жизни любимого человека стал для звезды вечной болью.

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Никита Симонян заявил, что актер был достоин того, чтобы покоиться на Новодевичьем кладбище. Но он сам пожелал быть похороненным на Ваганьковском, где могила его дочери, которую он безмерно любил.

«Гибель дочери сидела у него в душе. Это была его вечная боль». Никита Симонян

По словам Никиты Симоняна, Джигарханян постепенно угасал и уходил из жизни. Однако он пришел в свой родной театр перед началом сезона в октябре нынешнего года. Уже тогда было понятно, что он пришел прощаться. Актер сам это прекрасно понимал и предчувствовал. Как добавил Симонян, очень подкосил звезду развод с третьей женой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер так и не смог успокоиться, что эта история была вынесена на суд публики и широко обсуждалась в прессе.

Напомним, что дочь народного артиста Елена Джигарханян мечтала стать актрисой, но в двадцать три трагически ушла из жизни: отравилась угарным газом в машине. До самой смерти около Джигарханяна стояла фотография любимой дочки, сообщает «Комсомольская правда».

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