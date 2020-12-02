«Первые полтора года никто не жал руку»: Бебуришвили о спартанских условиях на «Камеди Клаб»

По словам шоумена, звездный статус Павла Воли и Гарика Харламова на него сильно давил.

Комик Андрей Бебуришвили в YouTube-подкасте «Время от времени» вспомнил, как пришел на популярный проект «Камеди Клаб», который идет на канале ТНТ. По словам артиста, ему пришлось буквально завоевывать место под солнцем.

«Когда я пришел в «Камеди», мне первые полтора года никто не жал руку. Потому что некоторые люди, работающие в «Камеди Клаб», понятия не имеют, что происходит в «Камеди баттле». Это тоже была такая небольшая Спарта, пришлось доказывать, кто ты, и пытаться хорошо выступать». Андрей Бебуришвили

По словам Бебуришвили, первое время он считал, что никогда не догонит по значимости главных звезд проекта. Как он считает, единственный путь был создать что-то свое, «выделиться из толпы». При этом Андрей Бебуришвили считает, что бешеная популярность ему ни к чему. Он не хочет быть Филиппом Киркоровым на сцене.

Напомним, что шоу «Камеди Клаб» — одно из самых рейтинговых на канале ТНТ. Резиденты проекта Павел Воля и Гарик Харламов имеют огромную армию поклонников в Сети.

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