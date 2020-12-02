«Просиживает штаны на бревне»: Абрикосов раскритиковал Черкасова, протянувшего руку помощи другу

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, написал в личном блоге гневное послание в адрес своего бывшего коллеги по «периметру» Андрея Черкасова. В настоящий момент последний работает в статусе ведущего шоу, а его обличитель живет в деревне, отойдя от публичной жизни.

Абрикосову не понравился видеоролик о Черкасове, который тиражируют в Сети, и который прислали ему для ознакомления. В нем рассказывается об отношениях Андрея с Александром Гобозовым.

«Мне скинули видео и скрин, в котором рассказывается, как Андрей Черкасов помог своему другу Гобозову и тут же растрепал о том, что выслал ему продукты. Сомневаюсь, что Гобозов прям нуждался в продуктах от Черкасова… возможно, все это было затеяно Андреем, чтобы полить грязью бывшего друга и сослуживца. А ведь я так хорошо раньше отзывался о Черкасове в журнале, жалею сейчас!» — написал Май.

Абрикосов возмутился тем, что мужчина называет своего сына по имени-отчеству и привел его на проект, прошелся по его бывшему проекту на YouTube, который не имел успеха, заметил, что Андрей очень любит посудачить с участниками проекта и в целом усомнился в его компетентности как ведущего.

«Да кто он есть, Андрей Черкасов?! До сих пор просиживает штаны на бревне, а если его убрать с должности соведущего, то не заметят исчезновения», — сказал Май.

В итоге он попросил Черкасова выслать и ему продуктов в качестве оплаты за написанный пост.

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