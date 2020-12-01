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Как у Кейт Миддлтон: Ольга Орлова вышла в свет в платье в стиле Lady Like

Телеведущая продемонстрировала наряд, подчеркнувший достоинства ее фигуры.

Как у Кейт Миддлтон: Ольга Орлова вышла в свет в платье в стиле Lady Like
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова всегда безупречно выглядит. Звезда обладает идеальной фигурой, а потому часто выбирает наряды, которые способны это подчеркнуть.

Ольга решила, что в первый день зимы пора напомнить подписчикам Instagram о приближающемся празднике Нового года. Телеведущая позирует на фото рядом с роскошной елочкой.

Зеленая красавица декорирована множеством шаров золотого и красного оттенков. Рядом с елкой Ольга Орлова выглядит настоящей Снегурочкой с новогодней открытки.

«Новый год — самый волшебный праздник на свете. В отличие от дня рождения, Новый год любишь с детства и до конца жизни!» — поделилась Ольга Орлова.

Для первого зимнего выхода в свет теледива выбрала трикотажное платье в стиле Lady Like. Такие наряды обожает герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Ольга Орлова
Ольга Орлова в платье в стиле леди лайк. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Поклонники Ольги Орловой засыпали ее комплиментами.

«Ольга, вы красотка», «Идеальная! Дива», «Снегурочка», «Ой, какая вы куколка в этом платьице», «Статуэточка!» — высказываются фанаты телеведущей.

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