Как у Кейт Миддлтон: Ольга Орлова вышла в свет в платье в стиле Lady Like

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова всегда безупречно выглядит. Звезда обладает идеальной фигурой, а потому часто выбирает наряды, которые способны это подчеркнуть.

Ольга решила, что в первый день зимы пора напомнить подписчикам Instagram о приближающемся празднике Нового года. Телеведущая позирует на фото рядом с роскошной елочкой.

Зеленая красавица декорирована множеством шаров золотого и красного оттенков. Рядом с елкой Ольга Орлова выглядит настоящей Снегурочкой с новогодней открытки.

«Новый год — самый волшебный праздник на свете. В отличие от дня рождения, Новый год любишь с детства и до конца жизни!» — поделилась Ольга Орлова.

Для первого зимнего выхода в свет теледива выбрала трикотажное платье в стиле Lady Like. Такие наряды обожает герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Поклонники Ольги Орловой засыпали ее комплиментами.