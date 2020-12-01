«Комсомолец-стукачок»: Баста обратился к Сергею Шнурову после скандала с концертом

Скандал, спровоцированный недавним концертом рэпера Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, набирает обороты.

После шоу, на котором присутствовало более двух тысяч человек и не соблюдались нормы санитарной безопасности, звездное сообщество ополчилось против Васи Вакуленко, творящим под псевдонимом рэпера Баста.

Многие коллеги музыканта по шоу-бизнесу выразили, мягко говоря, свое недоумение и недовольство происходящим. Руководству Ледового дворца грозит крупный штраф за нарушение норм, обязательных к соблюдению во время пандемии коронавируса.

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А рэпер Баста уже который день вынужден реагировать на критику коллег по цеху. Так, Сергей Шнуров посвятил ему стихотворение, в котором обозвал полицаем, стремящимся наживиться в трудные времена. Василий Вакуленко моментально отреагировал, опубликовав в Instagram посвящение лидеру группировки «Ленинград».

«У Сережи завсегда и про все стишок есть. И про честь готов прочесть, прочесть готов про совесть. А по сути, дурачок. Комсомолец-стукачок», — гласит стихотворение Басты.

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