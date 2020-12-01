«Дело вовсе не в таланте»: Садальский объяснил, почему Зудина редко появляется на сцене в театре

Как отметил актер, его коллеге надо попробовать реализовать себя в другой области.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался об актрисе Марине Зудиной. Ранее она говорила, что ее покойный муж Олег Табаков не обрадовался бы, узнав о количестве ее ролей в Московском художественном театре. Там она, по ее мнению, в последнее время достаточно редко появляется на сцене.

«Сколько радости прибавится, столько горя присовокупится. И наоборот. У актрисы Людмилы Максаковой даже есть такая притча: «Жила семья, денег у них не было. Они просили у Бога, чтобы он им помог. И Господь однажды им говорит: «Так будет не всегда». И действительно ребенок стал ходить в другую школу. На работе дела пошли в гору. Продукты появились. И семья снова обращается к Господу: «Спасибо. Ты услышал нас». А он говорит: «Так будет не всегда». Станислав Садальский

Как заметил Садальский, в мире действует закон сохранения эмоций. «Марина играла все роли. Теперь получилось то, что получилось. Дело вовсе не в таланте. Ей надо понять: так будет не всегда. Уже другое время наступило, но и оно пройдет. У меня тоже были съемки, а потом их не стало. Я нашел себя в интернете. И вообще, позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом», — заявил Садальский.

Напомним, что сын Марины Зудиной Павел Табаков и вовсе покинул Московский художественный театр. Актриса также высказывала определенное недовольство по этому поводу.

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