«Подкаблучники живут на 15 лет дольше, чем мачо»: Екатерина Андреева дала совет мужчинам

Телеведущая Екатерина Андреева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» дала ценный совет всем мужчинам, которые хотят быть счастливыми в этой жизни.

«Подкаблучники живут на 15 лет дольше, чем мачо. А те, кто строят из себя крутых и независимых, — рано оказываются на небесах. Так что хочу всем мужчинам сказать: держитесь сильных женщин. И как ракеты будете стремиться в космос. В противном случае как ракеты «Роскосмоса» упадете на Алтае. Я, кстати, видела тот упавший баллончик». Екатерина Андреева

Также Екатерина Андреева отметила, что в последнее время нередко дает мастер-классы. Причем, как она заверила, многие женщины благодаря ее занятиям похудели, а некоторые вообще удачно вышли замуж.

Напомним, что в 2019 году на территорию Горного Алтая упала вторая часть ракеты-носителя «Протон». Позже пресс-служба «Роскосмоса» выпустила пресс-релиз, в котором, в частности, говорилось, что падающие на Алтае обломки ракет не превышают установленных норм по влиянию на экологию региона и здоровье населения.

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