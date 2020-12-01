«Меня тошнит»: певица Лолита высказалась о новогодних «голубых огоньках»

Певица Лолита Милявская, которая сейчас является одной из ведущих шоу «Суперстар!» телеканала НТВ, заявила, что современное телевидение вызывает у нее рвотный рефлекс. А точнее — его нежелание развиваться и улавливать модные тенденции.

Особенно противны Лолите Милявской однообразные новогодние программы. Звезда дала понять, что в «голубых огоньках» мало искренности. Улыбки там наиграны, а радостные эмоции и чувства, которые демонстрируют артисты, не искренние.

«В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит», — поделилась Лолита Милявская.

Звезда добавила, что более комфортно она чувствует себя не на телевидении, а на модных и начинающих конкурировать с ним интернет-платформах.

больше по теме «Совсем уже за идиотов держат»: Милявская обрушилась с жесткой отповедью на страховщиков

На интервью с молодыми собеседниками Лолита Милявская соглашается сразу и с большим удовольствием. Она считает, что общение с продвинутой молодежью помогает ей развиваться.