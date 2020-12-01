«Я — женщина-воин»: Екатерина Андреева призналась, что ее воспитывали в «боевых традициях»

По словам телеведущей, в школе она боролась за место под солнцем.

Телеведущая Екатерина Андреева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказалась о женской силе.

«Меня все почему-то воспринимают как мягкую симпатичную женщину, но внутри у меня стержень. Я — женщина-воин. Меня воспитывали в боевых традициях. Бегала босиком, занималась спортом, всегда давала сдачи. Отец при моем рождении получил девочку с задатками человека, который не даст никому спуска. Если меня в школе мальчики сильно обижали, то брала их прямо за волосы и об колено. У меня, надо сказать, были серьезные обидчики».

Екатерина Андреева

Также Андреева удивила еще одной историей из школьной жизни.

«Я однажды пробежала стометровку за 9,6 секунды. Бежала с мальчиками. Потом все говорили, что сломан секундомер. Возможно. Но мальчики меня заводили, и я пыталась их догнать. Когда ты сталкиваешься с достойным соперником, то ты с ним легче найдешь общий язык, чем со слабаком», — заметила Екатерина Андреева.

Отметим, что мировой рекорд у женщин в беге на дистанцию сто метров принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер. Он был установлен 16 июля 1988 года и составляет 10,49 секунды. Уже 32 года никто и близко не может приблизиться к тем выдающимся секундам.

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