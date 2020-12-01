«За периметром»: звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян снимают сериал о жизни после проекта

Бывшие участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян не так давно переехали из квартиры в огромный особняк. Новый дом пара сняла, чтобы жить в нем вместе с родителями Иосифа, которые перебрались в Москву, чтобы помогать сыну и невестке.

Но, как выяснилось, Репсиме Оганесовне и Иосифу Мартыновичу Оганесян приготовили не только роли нянек своего сына Стефана. Родители Иосифа стали героями комедийного сериала, который начали снимать бывшие участники проекта. Называется он — «За периметром».

Саша Черно на своей страничке в Instagram разместила двухминутный трейлер нового многосерийного фильма о жизни их веселой семьи, пообещав, что скучным он не будет точно.

«И это только начало! Дальше вас ждет много интересного и смешного. Поэтому не пропадайте, а следите за нашими новыми публикациями и сторис», — обратилась Саша Черно к своей аудитории.

Подписчики бывшей участницы проекта пришли в восторг от идеи и остроумного ролика. Они уверены, что у семьи Оганесян все получится, и они смогут составить конкуренцию знаменитому клану Кардашьян.

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