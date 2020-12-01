«Меня просто выворачивает»: Кристина Асмус пожаловалась на свое состояние

Актриса призналась, что устала от негатива, который на нее постоянно выливают хейтеры.

Звезда кино и театра Кристина Асмус сравнила свое состояние с зонтом, который вывернуло от порыва сильного ветра. Актриса пожаловалась в Instagram на хейтеров, которые часто травят ее.

Кристина невероятно переживает из-за потока обрушившегося на нее негатива, но обещает обязательно прийти в себя и выполнить обязательства перед поклонниками, участвующими в объявленном звездой танцевальном конкурсе.

«Меня просто выворачивает. Как же мало людей среди людей», — написала Кристина Асмус в Instagram.

Актриса добавила, что каждый раз, открывая душу, она надеется на адекватную реакцию публики, но часто получает в ответ хейт.

Кристина не стала рассказывать, что именно заставило написать ее этот пост. Но можно предположить, что это реакция на травлю, которая была объявлена Асмус после того, как она опубликовала провокационное видео в красном купальнике и фате.

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В кадре актриса изобразила нетрезвую сбежавшую невесту, ведущую себя очень вызывающе.

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