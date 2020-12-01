«Вот такие новости»: личико младшей дочери Елены Борщевой покрылось пятнышками из-за болезни

Звезда Comedy Woman Елена Борщева вместе с мужем Валерием Юшкевичем воспитывает двух дочерей — тринадцатилетнюю Марту и пятилетнюю Уму. Сейчас в семье не самый простой период. Маленькая Ума подхватила ветрянку и вся покрылась красными пятнами. Между тем папе девочки каким-то образом удалось уговорить ее сфотографироваться.

«Ветрянка… Вот такие новости, кто-то скажет, что лучше переболеть в детстве, а я скажу, что лучше не болеть вообще!» — подписала совместный снимок дочери и мужа в Instagram Елена Борщева.

Звездная мама рассказала, что и сама в детстве перенесла ветрянку и прекрасно помнит, как неважно себя чувствовала в эти дни: все болело и чесалось.

больше по теме Звезду Comedy Woman Елену Борщеву готовят к операции

Напомним, в начале этого года Елена Борщева была вынуждена уделить пристальное внимание своему здоровью: врачи обнаружили у актрисы грыжу и готовили ее к операции.

Смотрите также