«Прям прелесть!»: Кудрявцева похвасталась трендовой косынкой на зиму

На календаре уже декабрь, и многие звезды пополнили свой гардероб актуальными сезонными вещами. Например, многие модницы обзавелись трендовыми шубками Тедди, дутыми пуховиками и стильными дубленками. А вот о головных уборах озаботилась не каждая знаменитость. Пожалуй, Лера Кудрявцева оказалась одной из немногих, кто решил утепляться по полной.

Телеведущая похвасталась обновкой — трендовой косынкой. Головной убор девушка намерена носить в холода, поскольку это утепленная модель.

«Смотрите, какую шапочку крутую мне Катя Волкова подарила! Такая шапочка-косынка. Ушки закрываются, выходишь из машины — и ничего не дует, прям прелесть, как в детстве!» — похвасталась теледива.

Кудрявцева примерила косынку, показала, как она застегивается, и осталась очень довольна обновкой. К слову, косынки ворвались на модный олимп именно минувшей осенью. И их уже успели полюбить Стеша Маликова, Анна Заворотнюк, Алена Водонаева и многие другие звезды.

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