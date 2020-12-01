«Узнаете, где чьи?»: жена Меньщикова показала фото с детьми звезд «Дома-2»

Пара бывших участников проекта «Дом-2» — Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах — в августе этого года стали родителями очаровательной девочки Степании.

Трехмесячная наследница звездного семейства уже успела засветиться на телевидении и познакомиться с детьми бывших героев телестройки.

Трогательное фото в прекрасной компании опубликовала в Instagram Ангелина Монах. Женщина держит на руках маленькую дочку Степанию, а рядом с ними стоят два прелестных мальчика и две невероятно милые девочки.

«Детки бывших участников «Дома-2». Узнаете, где чьи?» — спросила Ангелина у подписчиков.

Разумеется, те сразу узнали малышей на фото. Ведь они довольно часто появляются в микроблогах своих родителей.

Мальчики — двое из трех сыновей Юлии и Тиграна Салибековых, а девочки — дочери Алены Ашмариной. Старшую экс-участница «Дома-2» родила в первом браке, а младшую — от отношений с Ильей Григоренко, с которым познакомилась во время участия в проекте.

Интересно, что Алена сейчас готовится стать мамой близнецов. Через несколько недель на свет появятся на свет еще две дочери Ашмариной.

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