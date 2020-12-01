«Кучу красоты привезли»: Орлова показала, как оформляет дом к Новому году

Телеведущая с первого дня зимы начала подготовку к праздникам.

Многие звезды с наступлением по-настоящему зимних холодов решили начать подготовку к Новому году. Так, телеведущая Ксения Бородина уже украсила свой особняк праздничным декором. По всему дому у звезды расставлены белоснежные совы, висят гирлянды, а главный атрибут зимнего праздника — ель — оформлена в бело-голубых оттенках.

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В первый день зимы Ольга Орлова тоже приступила к новогоднему оформлению интерьера. Девушка показала, что процесс украшения дома в самом разгаре:

«А у нас начинается подготовка к Новому году. Вот кучу красоты привезли», — показала Орлова интерьеры.

У телеведущей будет несколько небольших елочек по всему дому, а также коробки с подарками и гирлянды. Окончательный результат девушка обещала показать позже.

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