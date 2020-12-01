В «черную пятницу» 2020-го россияне потратили почти на 40% меньше, чем в прошлом году

В минувшие выходные отгремела «черная пятница» (27–29 ноября). Но как не заманивали магазины покупателей скидками, в целом, картина продаж получилась не самой впечатляющей. Согласно исследованию «СберИндекс», результаты которого опубликовал РБК, россияне во время этой акции потратили на 39,2% меньше денег, чем в прошлом году.

Больше всего провисание чувствуется в категории «Одежда, обувь и аксессуары» — на 44,8% меньше. В «Бытовой технике и электронике» — на 30,5%, в сегменте «Универсальные магазины» — на 27,5%.

Однако в некоторых сферах продажи все-таки поднялись. Речь идет об онлайн-сегменте. Более чем в два раза по сравнению с началом осени выросло число интернет-покупателей фильмов, игр, подписок на сервисы и различных цифровых товаров. На 25% по сравнению с 20 ноября в «черную пятницу» вырос спрос на покупку одежды и аксессуаров через сайты, количество потраченных денег увеличилось на 42%. Похожая картина наблюдалась и в сегменте бытовой техники, там сумма онлайн-покупок выросла на 35%. Это говорит о том, что клиенты все-таки ждали «черной пятницы» для своих приобретений.

Очевидно, пандемия наложила свой отпечаток на потребительское поведение: люди стали покупать меньше, зато активизировались в онлайн-магазинах.

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