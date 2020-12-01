«Я не знаю, как мне дальше жить»: обнародовано письмо Михаила Ефремова вдове Сергея Захарова

Известный актер Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, виновником которого он стал. В результате аварии, совершенной нетрезвым артистом в июне этого года, погиб работавший водителем-курьером Сергей Захаров.

Михаил Ефремов своей рукой написал письмо из колонии вдове погибшего — Маргарите Захаровой. В нем он раскаивается в том, что совершил, и просит женщину простить его.

«Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло», — признается в письме Михаил Ефремов.

Заслуженный артист России раскаивается в произошедшем и говорит, что трагедия полностью изменила его и его отношение к жизни. Он утверждает, что прежнего Ефремова — веселого, ироничного и безалаберного человека — больше не существует.

Михаил Олегович принес вдове извинения и за то, что изначально выбрал своим адвокатом Эльмана Пашаева, превратившего судебный процесс в безобразное шоу.

Послание Маргарите Захаровой Михаил Ефремов написал еще третьего ноября. Достоянием общественности оно стало почти через месяц, благодаря тому, что женщина передала письмо своему адвокату Александру Добровинскому.

Напомним, что Михаил Ефремов выплатил семье погибшего Сергея Захарова три миллиона рублей компенсации.

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