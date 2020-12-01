«Ухаживают даже за котом»: 80-летняя Светличная объяснила, почему хочет отдать квартиру соседям

80-летняя Светлана Светличная в настоящее время проводит лечение в больнице. Звезду советского театра и кино госпитализировали с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Знаменитая блондинка из «Бриллиантовой руки» получает заботу и внимание, у нее отдельная палата, хорошее питание. Об этом актриса рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, Светличная не оставляет мысли отписать соседям свою московскую квартиру. По ее признанию, это очень хорошие, чуткие люди.

«Они ухаживают даже за котом, — подчеркнула Светличная и рассказала: — Это семья, состоящая из дедушки, мамы и двух детей: девочки Гали и мальчика Матвея. Перед тем, как лечь в больницу, я отдала своим соседям ключи. И они теперь даже спят в моей квартире. И я не боюсь, что что-то пропадет».

К слову, Светлана Светличная составила завещание, в которое не вписали ни детей — их у нее двое, — ни внуков.

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