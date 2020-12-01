Беременная Топурия помогла дочке написать письмо Дедушке Морозу

С наступлением календарной зимы многие звездные семьи начинают украшать свои дома к Новому году. Некоторые знаменитые родители поддерживают у маленьких наследников веру в доброго волшебника Дедушку Мороза и помогают им писать письма.

Беременная Кети Топурия запечатлела за созданием послания Деду Морозу свою пятилетнюю дочку Оливию. Девочка при помощи мамы стала формулировать свои добрые дела, которые совершила в уходящем году.

«Я помогаю маме», — пишет Оливия.

А Топурия подсказывает, что еще такого девочка сделала замечательного, чем может гордиться. И напомнила Оливии, что она подарила свои ненужные игрушки нуждающимся деткам.

Напомним, Кети Топурия недавно зарегистрировала отношения со своим возлюбленным Львом Деньговым, которому со дня на день подарит ребенка. А отцом дочурки Оливии является бизнесмен Лев Гейхман, с которым Топурия развелась в 2017 году.

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